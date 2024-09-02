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В Объединенной службе водоснабжения крупных городов создана комиссия в связи с Гран-при "Формулы 1"

В Объединенной службе водоснабжения крупных городов создана комиссия в связи с Гран-при "Формулы 1" В Объединенной службе водоснабжения крупных городов создана специальная комиссия в связи с Гран-при Азербайджана "Формулы 1".
Инфраструктура
2 сентября 2024 г. 15:44
В Объединенной службе водоснабжения крупных городов создана комиссия в связи с Гран-при Формулы 1

В Объединенной службе водоснабжения крупных городов создана специальная комиссия в связи с Гран-при Азербайджана "Формулы 1".

Как сообщает Report со ссылкой на Службу, стартовали тренинги в соответствии с планом, утвержденным комиссией.

Заместитель председателя Объединенной службы водоснабжения крупных городов, председатель комиссии Таир Халилов подробно проинформировал участников тренинга о текущей ситуации и предстоящих задачах. Были даны рекомендации и предложения для эффективного выполнения задач в связи с проведением "Формулы 1".

Было отмечено, что тренинги в связи с предстоящим этапом "Формулы 1", который пройдет на городской трассе в Баку 13-15 сентября, будут проводиться регулярно.

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Версия на азербайджанском языке ФотоADSEA: "Formula 1" yarışları ilə əlaqədar xüsusi komissiya yaradılıb

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