В Объединенной службе водоснабжения крупных городов создана комиссия в связи с Гран-при "Формулы 1"

В Объединенной службе водоснабжения крупных городов создана специальная комиссия в связи с Гран-при Азербайджана "Формулы 1".

В Объединенной службе водоснабжения крупных городов создана специальная комиссия в связи с Гран-при Азербайджана "Формулы 1".

Как сообщает Report со ссылкой на Службу, стартовали тренинги в соответствии с планом, утвержденным комиссией.

Заместитель председателя Объединенной службы водоснабжения крупных городов, председатель комиссии Таир Халилов подробно проинформировал участников тренинга о текущей ситуации и предстоящих задачах. Были даны рекомендации и предложения для эффективного выполнения задач в связи с проведением "Формулы 1".

Было отмечено, что тренинги в связи с предстоящим этапом "Формулы 1", который пройдет на городской трассе в Баку 13-15 сентября, будут проводиться регулярно.