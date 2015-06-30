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    ​Объявлена новая скидочная акция на авиарейс Баку-Стамбул

    Продажа скидочных билетов и полеты будут осуществляться с 1 июля по 10 октября

    Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (АЗАЛ) объявило новую скидочную акцию на двусторонний авиарейс Баку-Стамбул.

    Как сообщили Report из АЗАЛ, продажа билетов и полеты будут осуществляться с 1 июля по 10 октября.

    Отметим, что полеты производятся из Стамбульского аэропорта Сабиха Гекчен. Цены на скидочные билеты составляют 279 долларов (по текущему курсу 292 маната).

    Приобретенные билеты обмену и возврату не подлежат. По данному классу миле-баллы не начисляются. Максимальный срок пребывания в пункте назначения - один месяц. Сборы и пошлины входят в стоимость билета. 

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