​Объявлена новая скидочная акция на авиарейс Баку-Стамбул

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (АЗАЛ) объявило новую скидочную акцию на двусторонний авиарейс Баку-Стамбул.

Как сообщили Report из АЗАЛ, продажа билетов и полеты будут осуществляться с 1 июля по 10 октября.

Отметим, что полеты производятся из Стамбульского аэропорта Сабиха Гекчен. Цены на скидочные билеты составляют 279 долларов (по текущему курсу 292 маната).

Приобретенные билеты обмену и возврату не подлежат. По данному классу миле-баллы не начисляются. Максимальный срок пребывания в пункте назначения - один месяц. Сборы и пошлины входят в стоимость билета.