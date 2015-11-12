​Объем грузоперевозок по TRACECA сократился

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ За январь-сентябрь текущего года по транспортному коридору Европа-Кавказ-Азия (TRACECA) через Азербайджан было перевезено 39,3 млн. тонн грузов, грузооборот составил 8 313,1 млн. тонн/км.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, 22,86 млн. тонн или 58,2% всех грузоперевозок было осуществлено автомобильным, 11,70 млн. тонн или 29,8% - железнодорожным, 4,72 млн. тонн или 12,0% - морским транспортом.

Объем грузоперевозок по коридору в годовом сравнении сократился на 9,3%. В основном, сократились грузоперевозки железнодорожным и морским транспортом (21,3% и 30,8% соответственно). За указанный период объем грузоперевозок автотранспортом вырос на 5,8%. Транзитные грузы составили 7,2 млн. тонн или 18,3% всего объема перевозок.

По информации, за январь-сентябрь текущего года по транспортному коридору перевезено 247,5 млн. пассажиров, пассажирооборот составил 5003,7 млн. пассажиро-километров. Объем пассажироперевозок и пассажирооборота вырос на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.