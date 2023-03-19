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ОАО призывает население к экономному использованию воды

ОАО призывает население к экономному использованию воды В связи с тем, что в условиях изменения климата и ограниченности водных ресурсов наблюдается критическое сокращение объемов воды, поступающей из притоков других рек в нижнее течение Куры, увеличен сброс воды из Мингячевирского водохранилища в реку Кура, В
Инфраструктура
19 марта 2023 г. 16:23
ОАО призывает население к экономному использованию воды

В связи с тем, что в условиях изменения климата и ограниченности водных ресурсов наблюдается критическое сокращение объемов воды, поступающей из притоков других рек в нижнее течение Куры, увеличен сброс воды из Мингячевирского водохранилища в реку Кура, Верхне-Карабахский и Верхне-Ширванский каналы.

Об этом Report сообщили в ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана".

Согласно информации, с 17 марта из Мингячевирского водохранилища обеспечивается сброс 160 кубометров воды в секунду в Куру, 80 кубометров - в Верхне-Карабахский канал и 50 кубометров - в Верхне-Ширванский канал: "Отмеченный расход воды нехарактерен для марта, то есть слишком высок. В соответствующем периоде прошлого года из Мингячевирского водохранилища в реку Кура сбрасывалось 90 кубометров воды в секунду, в Верхне-Карабахский канал - 70 кубометров, в Верхне-Ширванский канал - 45 кубометров воды".

Отмечается, что в связи с напряженной ситуацией в области водных ресурсов, водопользователи должны принимать ряд необходимых мер для экономного использования воды, включая использование водосберегающих методов полива, отказ от полива методом затопления, соблюдение графиков полива и лимитов водопотребления.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKür çayında suyun səviyyəsi qalxıb - Su istifadəçiləri hansı tədbirlər görməlidir?

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