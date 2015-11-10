​ОАО "Азерсу" подписало меморандум о сотрудничестве с компаниями Biwater и Nobel Oil

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня ОАО "Азерсу" подписало меморандум о сотрудничестве с британской компанией Biwater и ее местным партнером - компанией Nobel Oil.

Как сообщили Report в пресс-службе и отделе по связям с общественностью ОАО "Азерсу", меморандум предусматривает ведение работ по технико-экономическому обоснованию и других исследовательских работ по проектам строительства установок по очистке сточных вод в Локбатане и Шувялане.

Выступивший на церемонии подписания председатель "Азерсу" Горхмаз Гусейнов отметил, что сотрудничество с компанией Biwater, имеющей большой опыт в сфере технико-экономического обоснования строительства установок по очистке сточных вод, имеет широкие перспективы: "После строительства очистительных сооружений в Локбатане и Шувялане в них будет стекать большая часть сточных вод Абшеронского полуострова. В рамках реализации этих проектов предусматривается также строительство канализационных коллекторов тунельного и микротунельного типа. Считаю, что проекты имеют большую экологическую пользу".

Исполнительный председатель Biwater Эдриан Уайт отметил, что они заинтересованы в сотрудничестве с Азербайджаном в этой сфере: "В короткие сроки начата реализация крупных проектов. Учитывая большой опыт нашей компании в этой сфере, мы намерены принимать участие в широкомасштабных проектах в сфере управления сточными водами в Азербайджане, и реализовать их в короткие сроки".

Отметим, что документ подписали председатель ОАО "Азерсу" Горхмаз Гусейнов, исполнительный председатель Biwater Эдриан Уайт и главный исполнительный директор компании Nobel Oil Майкл Ринг.

Агентство по финансированию экспорта Великобритании предложило выделить 800 млн. долларов на строительство установок по очистке сточных вод и канализационных коллекторов на Абшеронском полуострове.