ОАО "Азерсу" начал подготовку к лету

ОАО "Азерсу" приступило к подготовке к следующему летнему сезону, в связи с чем проводит инспекцию магистральных трубопроводов.

ОАО "Азерсу" приступило к подготовке к следующему летнему сезону, в связи с чем проводит инспекцию магистральных трубопроводов.

Об этом сообщили в "Азерсу" в ответ на запрос Report.

Помимо мониторинга, проводятся ремонтно-восстановительные работы на магистральных трубопроводах, которые планируется завершить до мая, поскольку уже в мае из-за жары увеличивается спрос и нагрузка на трубы.

Отметим, что число абонентов "Азерсу" составляет 1 млн 629 тыс. 845, из которых 1 млн 567 тыс. 026 приходится на абонентов категории "население", а 62 тыс. 819 –категории "не-население". В настоящее время реализуются проекты по реконструкции систем водоснабжения и канализации городов и районов республики. Работы финансируются за счет государственных средств и кредитов, привлеченных от международных финансовых учреждений.