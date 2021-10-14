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ОАО "Азерсу" начал подготовку к лету

ОАО "Азерсу" начал подготовку к лету ОАО "Азерсу" приступило к подготовке к следующему летнему сезону, в связи с чем проводит инспекцию магистральных трубопроводов.
Инфраструктура
14 октября 2021 г. 15:02
ОАО Азерсу начал подготовку к лету

ОАО "Азерсу" приступило к подготовке к следующему летнему сезону, в связи с чем проводит инспекцию магистральных трубопроводов.

Об этом сообщили в "Азерсу" в ответ на запрос Report.

Помимо мониторинга, проводятся ремонтно-восстановительные работы на магистральных трубопроводах, которые планируется завершить до мая, поскольку уже в мае из-за жары увеличивается спрос и нагрузка на трубы.

Отметим, что число абонентов "Азерсу" составляет 1 млн 629 тыс. 845, из которых 1 млн 567 тыс. 026 приходится на абонентов категории "население", а 62 тыс. 819 –категории "не-население". В настоящее время реализуются проекты по реконструкции систем водоснабжения и канализации городов и районов республики. Работы финансируются за счет государственных средств и кредитов, привлеченных от международных финансовых учреждений.

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Версия на азербайджанском языке “Azərsu” növbəti yay mövsümü ilə bağlı hazırlıqlara başlayıb

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