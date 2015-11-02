​ОАО "Азерйолсервис" отказалось от сотрудничества с ОАО "Азериншаат"

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ ОАО "Азериншаат" отстранено от работ по строительству участка А дороги Масаллы-Астара магистральной автодороги Алят-граница Ирана.

Как сообщили Report в ОАО"Азерйолсервис", срок заключенного с ОАО "Азериншаат" договора истек 30 июня этого года, и компания не смогла полностью выполнить свои обязательства.

"Согласно контракту, "Азериншаат" должен был построить участок дороги протяженностью 22 км. Они не смогли выполнить свои обязательства, и срок контракта также истек. Действие первоначального подрядного договора было прекращено и строительство данного участка путем тендера будет передано другой компании", - заявили в "Азерйолсервис".

Представитель "Азерйолсервис" отметил, что дата проведения тендера пока неизвестна, а строительство других участков магистральной автодороги идет по плану.

Отметим, что строительство дороги финансируется Азиатским банком развития (АБР).