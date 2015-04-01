"Азерйолсервис" обнародовал причину возникновения пробок на улице Юсифа Сафарова

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Реконструкция дороги на пересечении улиц Кейкаб Сафаралиевой и Юсифа Сафарова производилась в целях обеспечения выезда на улицу К.Сафаралиева через дорогу близ Джаванширского моста, а также выезда к Джаванширскому мосту через улицы Низами и К.Сафаралиевой. Для ликвидации пробок рекомендуется установить на улице Юсифа Сафарова запрещающий знак и убрать запрещающий знак на отрезке дороги от улицы Юсифа Сафарова к улице Низами.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ОАО "Азерйолсервис", комментируя причины возникновения пробок на улице Ю.Сафарова.

Отмечается, что в настоящее время улицей Низами пользуются не в целях передвижения транспорта, а в основном для парковки автомобилей.