О нас

ОАО "Азеристиликтеджхизат" обнародовало планы на следующий отопительный сезон

ОАО "Азеристиликтеджхизат" обнародовало планы на следующий отопительный сезон В осенне-зимний сезон 2022-2023 годов ОАО “Азеристиликтеджхизат” посредством 563 котельных и 88 тепловых пунктов, находящихся на балансе в Баку и регионах, обеспечит теплом 3 879 жилых зданий, 280 школ, 160 детских садов, 164 учреждения здравоохранения, 2
Инфраструктура
9 августа 2022 г. 10:01
ОАО Азеристиликтеджхизат обнародовало планы на следующий отопительный сезон

В осенне-зимний сезон 2022-2023 годов ОАО “Азеристиликтеджхизат” посредством 563 котельных и 88 тепловых пунктов, находящихся на балансе в Баку и регионах, обеспечит теплом 3 879 жилых зданий, 280 школ, 160 детских садов, 164 учреждения здравоохранения, 2 052 социальных и хозяйственных объекта.

Об этом Report сообщили в ОАО “Азеристиликтеджхизат”.

В этих целях будут эксплуатироваться более 1 000 км магистральных и внутриквартальных тепловых линий, более 1 300 котлоагрегатов, 3 000 насосных оборудований, 512 теплообменников.

В рамках подготовительных работ к сезону проведен капитальный ремонт 6,3 км тепловых линий различного диаметра. Капитально отремонтированы 22 котлоагрегата, 263 котлоагрегата очищены механическим методом, 34 - химическим, были осмотрены 2 332 насоса, 10 014 прокладок различных диаметров, 2 128 двигателей, 361 электрооборудование и 396 единиц контрольно-измерительных приборов и оборудований автоматики, 1 097 расширительных баков, проведены необходимые ремонтно-восстановительные работы.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Фото"Azəristiliktəchizat" növbəti istilik mövsümünə dair planlarını açıqlayıb

Другие новости из категории

Уволены два должностных лица Азеристиликтеджхизат
Уволены два должностных лица "Азеристиликтеджхизат"
9 августа 2022 г. 09:41
Бакинский порт увеличил обработку вагонов через паромный терминал на 26%
Бакинский порт увеличил обработку вагонов через паромный терминал на 26%
8 августа 2022 г. 17:20
На строительство жилых зданий в Физули потратят 14 млн манатов
На строительство жилых зданий в Физули потратят 14 млн манатов
8 августа 2022 г. 13:08
ЕБРР выделит кредит для облегчения потока грузов портами Грузии и Баку
ЕБРР выделит кредит для облегчения потока грузов портами Грузии и Баку
8 августа 2022 г. 12:57
Перевозка контейнеров из Китая в Европу будет осуществляться через Азербайджан
ФотоПеревозка контейнеров из Китая в Европу будет осуществляться через Азербайджан
8 августа 2022 г. 11:44
Упрощено приобретение билета на скоростной поезд Баку-Гянджа
Упрощено приобретение билета на скоростной поезд Баку-Гянджа
8 августа 2022 г. 11:31
Туркменистан и Иран наращивают грузооборот по железной дороге
Туркменистан и Иран наращивают грузооборот по железной дороге
8 августа 2022 г. 11:12
В Азербайджане станет возможным покупать железнодорожные билеты через мобильный телефон
В Азербайджане станет возможным покупать железнодорожные билеты через мобильный телефон
8 августа 2022 г. 11:10
Азерсу завершил два тендера на 55 млн манатов
"Азерсу" завершил два тендера на 55 млн манатов
8 августа 2022 г. 11:07
Из Азербайджана в Китай по срединному коридору экспортирован зеленый нефтяной кокс
Из Азербайджана в Китай по срединному коридору экспортирован зеленый нефтяной кокс
8 августа 2022 г. 10:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi