ОАО "Азеристиликтеджхизат" обнародовало планы на следующий отопительный сезон

В осенне-зимний сезон 2022-2023 годов ОАО “Азеристиликтеджхизат” посредством 563 котельных и 88 тепловых пунктов, находящихся на балансе в Баку и регионах, обеспечит теплом 3 879 жилых зданий, 280 школ, 160 детских садов, 164 учреждения здравоохранения, 2

В осенне-зимний сезон 2022-2023 годов ОАО “Азеристиликтеджхизат” посредством 563 котельных и 88 тепловых пунктов, находящихся на балансе в Баку и регионах, обеспечит теплом 3 879 жилых зданий, 280 школ, 160 детских садов, 164 учреждения здравоохранения, 2 052 социальных и хозяйственных объекта.

Об этом Report сообщили в ОАО “Азеристиликтеджхизат”.

В этих целях будут эксплуатироваться более 1 000 км магистральных и внутриквартальных тепловых линий, более 1 300 котлоагрегатов, 3 000 насосных оборудований, 512 теплообменников.

В рамках подготовительных работ к сезону проведен капитальный ремонт 6,3 км тепловых линий различного диаметра. Капитально отремонтированы 22 котлоагрегата, 263 котлоагрегата очищены механическим методом, 34 - химическим, были осмотрены 2 332 насоса, 10 014 прокладок различных диаметров, 2 128 двигателей, 361 электрооборудование и 396 единиц контрольно-измерительных приборов и оборудований автоматики, 1 097 расширительных баков, проведены необходимые ремонтно-восстановительные работы.