ОАО "Азеравтойол" выделено дополнительно 3,8 млн. манатов

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О дополнительных мерах по строительству автомобильной дороги Чуханлы-Гянджали-Пиратман-Парча Халадж-Сейидан Сальянского района".

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях завершения строительства автомобильной дороги Чуханлы-Гянджали-Пиратман-Парча Халадж-Сейидан, соединяющей 5 населенных пунктов с населением 5 000 человек, из предусмотренных в Целевом бюджетном фонде "Автомобильные дороги" в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2016 год средств выделено 3,8 млн. манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики и Открытому акционерному обществу "Азеравтойол" поручено обеспечить в установленном порядке финансирование в сумме, предусмотренной в настоящем распоряжении, и строительные работы.