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ОАЭ возобновит транзитные авиарейсы

ОАЭ возобновит транзитные авиарейсы

Власти ОАЭ разрешат транзитные рейсы через аэропорты страны. Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в Twitter эмиратского правительства.

Точная дата пока не указывается. Выполнение транзитных рейсов через аэропорты ОАЭ было приостановлено в марте в качестве меры предосторожности в борьбе с распространением коронавируса нового типа.

С начала пандемии в стране зарегистрировано свыше 36 тыс. случаев заражения коронавирусом. Более 19 тыс. пациентов выздоровели, 270 человек умерли.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.

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