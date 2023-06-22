ОАЭ и Иран подписали соглашение в области воздушного транспорта

Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Ирана подписали в четверг соглашение об услугах в области воздушного транспорта.

Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Ирана подписали в четверг соглашение об услугах в области воздушного транспорта.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило эмиратское информационное агентство WAM.

По его информации, подписи под документом поставили генеральный директор Главного управления гражданской авиации ОАЭ Сейф Мухаммед ас-Сувейди и глава Организации гражданской авиации Ирана Мохаммад Мохаммади-Бахш.

Документ позволит национальным авиаперевозчикам ОАЭ и Ирана расширить перечень предоставляемых услуг, пишет агентство. По словам ас-Сувейди, это соглашение является важным шагом вперед в организации полетов и расширении перечня авиационных услуг в интересах транспортных компаний двух стран.

Церемония подписания соглашения прошла в Дубае на фоне визита в ОАЭ министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна. В четверг он встретился в Абу-Даби с президентом арабского государства шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном и передал ему приглашение от его иранского коллеги Эбрахима Раиси посетить исламскую республику, проинформировало агентство IRNA. Согласно его утверждению, шейх Мухаммед заявил о готовности совершить визит в Иран, а также предложил Раиси посетить ОАЭ.