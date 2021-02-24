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О ситуации на автомобильных дорогах Азербайджана

О ситуации на автомобильных дорогах Азербайджана Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААД) опубликовало заявление о ситуации на автомобильных дорогах страны в связи с погодными условиями
Инфраструктура
24 февраля 2021 г. 12:05
О ситуации на автомобильных дорогах Азербайджана

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААД) опубликовало заявление о ситуации на автомобильных дорогах страны в связи с погодными условиями.

Report представляет вниманию читателей это заявление:

Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi (AAYDA) hava şəraiti ilə əlaqədar ölkənin avtomobil yollarındakı vəziyyət barədə açıqlama yayıb.

“Report” açıqlamanı təqdim edir:

1. Баку-Губа-государственная граница с Россией - идет снег, на территории Губинского района 15 см снега, 8-10 градусов мороза. На территории села Хыналыг выпало 4-5 см снега, 15-17 градусов мороза. Начиная с ночи, продолжаются меры по обеспечению нормального движения транспортных средств на дороге.

2. Гилязи-Хызы

Идет снег, морозы 8-10 градусов. Высота снега вне дорог составляет 10-15 см. Начиная с нони, продолжаются меры по обеспечению нормального движения транспортных средств на дороге.

3. Баку-Гобустан

Идет снег, дует сильный ветер. На обочинах 20-25 см снега. Начиная с ночи, дорогу расчищают от снега, посыпают песком-солью. Морозы 5-7 градусов. В настоящее время работы в этом направлении продолжаются, движение транспортных средств по дороге обеспечивается.

4. Гобустан-Шамахы-Муганлы

Идет снег, дует сильный ветер. На обочинах 20-30 см снега. Морозы 4-5 градусов. С ночи продолжаются мероприятия по очистке дороги от снега и обеспечению нормального движения транспортных средств.

5. Муганлы-Агсу-Евлах

Идет снег, дует сильный ветер. На территории Муганлы 15-20 см снега, 5-6 градусов мороза. На Агсуинском перевале 8-15 см снега, на участке Агсу-Агдаш снега на дороге нет. Начиная с ночи, дорогу расчищают от снега, посыпают песком-солью. В настоящее время работа в этом направлении продолжается. На дороге обеспечено движение транспортных средств.

6. Баку-Алят-Гаджигабул

Идет снег, сильный ветер. На участке Баку-Алят обледеневшие участки посыпают песком и солью, обеспечено движение транспортных средств.

7. Гаджигабул-Уджар-Евлах

Идет слабый снег, снега на дороге нет, обеспечено нормальное движение транспортных средств.

8. Евлах-Гянджа-Газах-госграница с Грузией

Идет слабый снег, снега на дороге нет, обеспечено нормальное движение транспортных средств.

9. Муганлы-Исмаиллы

Идет снег, на обочинах 10-15 см снега. Дует сильный ветер, на участке дороги 0-25 км, а также на участке, расположенном в лесополосе, образовалась гололедица. 3-4 градуса мороза. Начиная с ночи, дорогу расчищают от снега, посыпают песком-солью. В настоящее время работа в этом направлении продолжается. На дороге обеспечено движение транспортных средств.

10. Исмаиллы-Габала-Огуз-Шеки

Идет снег, дует сильный ветер, 2-3 градуса мороза. На территории Исмаиллинского и Габалинского районов выпало 10-15 см снега, на территории Огузского и Шекинского районов-2-3 см снега. В настоящее время идет очистка дорог от снега. На дороге обеспечено движение транспортных средств.

11. Шеки-Гах-Загатала-госграница с Грузией

Идет слабый снег, сильный ветер. 3-4 градуса мороза. Продолжаются меры по обеспечению нормального движения транспортных средств на дороге.

12. Евлах-Шеки (Гёйбулаг)

Идет снег, снега на дороге нет, движение транспортных средств обеспечено.

13. Гянджа-Дашкесан-Хошбулаг

Осадков нет, морозы 2-3 градуса, движение транспорта обеспечено.

14. Шамкир-Гедабек

Осадков нет, морозы 5-6 градусов, движение транспорта обеспечено.

15. Алят-Астара-госграница с Ираном

На участке Масаллы-Астара идет слабый снег, снега на дороге нет. Обеспечено движение транспортных средств.

16. Масаллы-Ярдымлы

Идет слабый снег, снега на дороге нет, обеспечено движение транспортных средств.

17. Лянкяран-Лерик

Идет снег, дует сильный ветер, морозы 5-6 градусов. Начиная с ночных часов, продолжаются меры по обеспечению нормального движения транспортных средств на дороге.

18. Гаджигабул-Бахрамтепе-Горадиз

Идет слабый снег, на дороге обеспечено движение транспортных средств.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın avtomobil yollarındakı vəziyyət açıqlanıb

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