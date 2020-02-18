Эксперт: Для повышения привлекательности проекта "Викинг" нужны регулярные инвестиции

Выгодное географическое положение превратило Азербайджан в участника многих значимых транспортных коридоров. Один из них - проект поезда комбинированного транспорта "Викинг".

Эксперт по транспорту Рауф Агамирзаев в беседе с Report рассказал о значимости проекта, преимуществах для страны от присоединения к этому коридору, а также о работах, которые следует проделать для повышения эффективности.

Он сказал, что для Азербайджана участие в данном проекте важно с точки зрения диверсификации проходящих через регион грузов по нескольким маршрутам.

"Стратегическая значимость этого проекта заключается в том, что это самый короткий коридор между Черным и Балтийским морями. Присоединившись к данному маршруту, Азербайджан получает возможность доставлять грузы из Индии и Ирана в Европу за 20 дней, а из Китая – за 16-18 дней. Наша страна играет важную роль в данном проекте. Нет альтернативы железной дороге между бакинским портом в Аляты и грузинским портом Поти, это самый короткий путь. Поэтому для нас участие в этом проекте, прежде всего, важно с точки зрения диверсификации проходящих через регион грузов по нескольким маршрутам. Так, если на маршруте, пролегающем через территорию России, произойдет какой-то форс-мажор, грузы можно незамедлительно перенаправить на другую линию и обеспечить своевременное прибытие на место назначения. Наличие таких альтернатив дает нам дополнительные преимущества", - сказал эксперт.

По его словам, страны-участники проекта, договорившись о единой тарифной политике и сократив процедуру таможенного оформления до 30 минут, повысили преимущества данной линии: "Однако для повышения привлекательности проекта железнодорожная сеть между Алятским портом или Астаринским терминалом и портами Поти и Батуми должны полностью модернизироваться, отвечать требованиям времени. Для этого требуется регулярное вложение инвестиций в данную инфраструктуру. Азербайджан и Грузия должны усовершенствовать таможенные процедуры на границе и обеспечить более скоростное прохождение. Следует сформировать более мобильную логистическую сеть. Все это приведет к повышению скорости и сокращению времени доставки. В результате к коридору можно будет привлечь новые грузы, а это приведет к значительному повышению эффективности".

Напомним, что основная цель транспортного коридора поезд "Викинг" - объединение скандинавских стран с Черным морем через Литву, Беларусь и Украину и обеспечить выход грузов в Азербайджан, Иран, страны Центральной Азии, Дальневосточный регион и Индию. По данному коридору возможно доставить грузы из Индии в Северную Европу за 20 дней, из Китая -16-18 дней. Доставка грузов по альтернативным маршрутам занимает 35-40 дней. ЗАО "Азербайджанские железные дороги" присоединилось к проекту в 2016 году.