Нусрету Эйюбову предоставлена персональная пенсия президента

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении Нусрету Эйюбову персональной пенсии президента Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, в распоряжении отмечается, что в соответствии с указом президента Азербайджанской Республики "Об учреждении персональной пенсии президента Азербайджанской Республики", за заслуги в развитии железнодорожного транспорта в Азербайджане и плодотворную деятельность в реализации проекта железной дороги Баку-Тбилиси-Карс Нусрету Рауф оглу Эйюбову предоставлена персональная пенсия президента Азербайджанской Республики.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.