Нусрат Сулейманов: Опыт восстановления Агалы будет применяться и в других селах

Наряду с селом Агалы Зангиланского района на освобожденных территориях проектируются и другие села, и в ближайшее время начнется подготовка к их строительству.

Наряду с селом Агалы Зангиланского района на освобожденных территориях проектируются и другие села, и в ближайшее время начнется подготовка к строительными работам.

Как сообщает командированный в Зангилан корреспондент Report, об этом заявил заместитель заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана, руководитель секретариата Межведомственного центра Нусрат Сулейманов на состоявшемся сегодня в Зангилане 62-м заседании межведомственной рабочей группы по обеспечению центрального энергоснабжения.

По словам Сулейманова, опыт, полученный при восстановлении села Агалы, будет внедряться и в других селах: "Село Агалы - это пилотный проект. Опыт здесь очень важен для нас при рассмотрении всех вопросов, реализации дальнейших планов, будь то в контексте обеспечения занятости, устойчивого развития, стимулирования или продвижения предпринимательства".

Он отметил, что в рамках рабочей группы было проведено более 60 заседаний: "Но и на встречах вне заседаний обсуждались вопросы с участием представителей соответствующих государственных структур”.