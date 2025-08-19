Нурлан Сауранбаев: Для устранение "узких" мест на ТМТМ потребуется $18 млрд

Для устранение "узких" мест на Транскаспийском международном транспортном маршруте (ТМТМ или Средний Коридор) потребуется $18 млрд.

Как передает казахстанское бюро Report, об этом заявил министр транспорта Казахстана Нурлан Сауранбаев на пресс-конференции во вторник.

"По расчетам международных экспертов для устранения узких мест вдоль всего ТМТМ необходимо $18 млрд", - сказал министр.

При этом, Сауранбаев отметил, что Казахстан все вопросы по устранению узких мест ТМТМ на своей территории уже решает:

"У нас ведется не только модернизация имеющихся путей до конца года, но и строительство вторых путей на разных участках, что заметно сократит расстояние, ведутся дноуглубительные работы в порту Актау и Курык".

Транскаспийский международный транспортный маршрут - международный транспортный коридор, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы.

В 2024 году объем грузоперевозок по ТМТМ вырос на 62%, достигнув 4,5 млн тонн. В 2025 году ожидается дальнейшее увеличение до 5,2 млн тонн, из которых 4,2 млн тонн пройдут по линии стран-участниц маршрута. Из этого объема 2,5 млн тонн составят сухие грузы (эквивалент 96 тыс. TEU), а 1,7 млн тонн - нефть.

Пропускная способность маршрута к 2027 году может достичь 10 млн тонн в год.