Нурида Аллахъярова: Автобусные рейсы из Баку в Нахчыван пока не возобновлены

Возобновление пассажирских перевозок автобусами из Баку в Нахчыван пока не предусмотрено.

Возобновление пассажирских перевозок автобусами из Баку в Нахчыван пока не предусмотрено.

Об этом сообщила Report пресс-секретарь Государственной службы автомобильного транспорта (ГСАТ) при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Нурида Аллахъярова.

"Причина в том, что автобусы в Нахчыван едут через Иран. Из-за закрытия границ речи о пассажирских перевозках пока нет. Хотя Грузия и открыла границы с другими странами, у нас пока решение не принято. Мы ждем соответствующего решения Кабинета министров о перевозках в Грузию и другие территории”, - отметила она.