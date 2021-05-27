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Нурида Аллахъярова: Автобусные рейсы из Баку в Нахчыван пока не возобновлены

Нурида Аллахъярова: Автобусные рейсы из Баку в Нахчыван пока не возобновлены Возобновление пассажирских перевозок автобусами из Баку в Нахчыван пока не предусмотрено.
Инфраструктура
27 мая 2021 г. 17:14
Нурида Аллахъярова: Автобусные рейсы из Баку в Нахчыван пока не возобновлены
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Возобновление пассажирских перевозок автобусами из Баку в Нахчыван пока не предусмотрено.

Об этом сообщила Report пресс-секретарь Государственной службы автомобильного транспорта (ГСАТ) при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Нурида Аллахъярова.

"Причина в том, что автобусы в Нахчыван едут через Иран. Из-за закрытия границ речи о пассажирских перевозках пока нет. Хотя Грузия и открыла границы с другими странами, у нас пока решение не принято. Мы ждем соответствующего решения Кабинета министров о перевозках в Грузию и другие территории”, - отметила она.

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Версия на азербайджанском языке Nuridə Allahyarova: “Bakıdan Naxçıvana avtobus işləməyəcək”

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