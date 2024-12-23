Новый председатель ЗАО "Бакинский метрополитен" представлен коллективу

Вюсал Юсиф оглу Асланов, назначенный председателем ЗАО "Бакинский метрополитен" распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 20 декабря текущего года, был представлен коллективу.
Как сообщает Report, министр цифрового развития и транспорта, председатель Наблюдательного совета ЗАО "Бакинский метрополитен" Рашад Набиев довел до сведения поручения главы государства относительно задач, стоящих перед руководством метрополитена в предстоящий период, и выразил уверенность, что коллектив не пожалеет усилий.
Министр поблагодарил бывшего руководителя метрополитена Заура Гусейнова за проделанную работу и пожелал успехов новоназначенному председателю акционерного общества Вюсалу Асланову и всем членам коллектива в их деятельности.