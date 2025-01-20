Новый глава Бакметрополитена заявил, что все чаще пользуется услугами метро

Новый глава "Бакинского метрополитена" заявил, что часто пользуется услугами метро

Новый глава "Бакинского метрополитена" Вюсал Асланов заявил, что часто пользуется услугами метро.

Как передает Report, в беседе с журналистами Асланов отметил, что прибыл сегодня на станцию "20 Января", где проходит памятное мероприятие, также на метро.

"Думаю, каждый хотя бы раз в жизни спускался в бакинскую подземку. В последние годы я тоже все чаще пользуюсь метро. Архитектура нашего метрополитена - это настоящее искусство, особенно станция "Низами", - сказал он.

Асланов подчеркнул, что после назначения активно занимается текущими и перспективными вопросами развития метрополитена. "Метро стало неотъемлемой частью моей повседневной жизни. Станции, депо - вся инфраструктура подземки теперь в зоне моего пристального внимания", - подчеркнул он.