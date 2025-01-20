Новый глава Бакметрополитена заявил, что все чаще пользуется услугами метро

Новый глава "Бакинского метрополитена" Вюсал Асланов заявил, что часто пользуется услугами метро.
Как передает Report, в беседе с журналистами Асланов отметил, что прибыл сегодня на станцию "20 Января", где проходит памятное мероприятие, также на метро.
"Думаю, каждый хотя бы раз в жизни спускался в бакинскую подземку. В последние годы я тоже все чаще пользуюсь метро. Архитектура нашего метрополитена - это настоящее искусство, особенно станция "Низами", - сказал он.
Асланов подчеркнул, что после назначения активно занимается текущими и перспективными вопросами развития метрополитена. "Метро стало неотъемлемой частью моей повседневной жизни. Станции, депо - вся инфраструктура подземки теперь в зоне моего пристального внимания", - подчеркнул он.