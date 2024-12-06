Новый экспресс-маршрут Баку-Сумгайыт будет отправляться от станции метро "20 Января"

С 9 декабря из Баку в Сумгайыт начнет курсировать экспресс-маршрут №594.

С 9 декабря из Баку в Сумгайыт начнет курсировать экспресс-маршрут №594.

Об этом сообщили Report в Агентстве наземного транспорта Азербайджана.

Пассажирские перевозки будут осуществляться 17 автобусами марки Neoplan ООО BakuBus с интервалом в 8 минут.

Согласно информации, конечной остановкой автобусов, отправляющихся с Сумгайытского автовокзала, будет станция метро "20 Января" (рядом с административным зданием ОАО "Азерсу").

В обратном направлении автобусы будут отправляться от станции метро "20 Января".

Стоимость проезда составляет 0,80 AZN. Оплата осуществляется в безналичной форме.