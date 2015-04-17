Новые поезда будут курсировать на линии "Ази Асланов-Ичеришехер"

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Новые пассажирские поезда Бакинского метрополитена в ближайшие 10 дней начнут курсировать на линии "Ази Асланов-Ичеришехер". Как сообщает Report, об этом заявил журналистам руководитель пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Насими Пашаев.

По его словам, новые составы закуплены на основе подписанного с французской компанией Alstom меморандума. Пассажировместимость новых вагонов составляет 330 человек. В старых вагонах это количество равнялось 308.

Отметим, что новые поезда с точки зрения технических инноваций принадлежат к 4-му поколению. Управление поездами данного поколения осуществляется на основе микропроцессора. В отличие от поездов предыдущего поколения тяговые двигатели новых поездов работают на переменном токе. Мощность двигателей равна 170 киловатт. Вес головного вагона нового поколения составляет 34 тонны, а промежуточного – 29 тонн. Верхняя часть вагонов нового поколения изготовлена из нержавеющего металла, в этих поездах, в отличие от прежних, есть прямой переход между вагонами. Во всех вагонах установлена более совершенная система вентиляции. В салоне вагонов имеются система "бегущая строка" и камеры наблюдения для обеспечения безопасности.

В метрополитене также создан современный Диагностический комплекс. Данный комплекс, оснащенный новейшими серверами зарубежного производства и непрерывным токоснабжением, лазерными оптическими системами, переключателями тока, рабочим компьютерным оборудованием, GPS – координационной установкой и другими современными системами и оборудованием, обеспечит полную безопасность, бесшумность движения поездов и удобство пассажирских перевозок. Основная задача комплекса - осуществление контроля за кодом и сигналами автоматической системы регулирования скорости поездов.

Кроме того, пользуясь возможностями, предоставленными Диагностическим комплексом, можно выявлять асимметрию тока в рельсовых цепях, осуществлять тепловизионный контроль всего оборудования и технических установок в туннелях, которые могут подвергнуться перегреву. Комплекс также позволит регистрировать и анализировать все физические факторы, могущие препятствовать плавному и удобному движению поездов, заранее прогнозировать погрешности и брать их под автоматический контроль, регистрировать все операции посредством линейного видео и принимать другие меры.

