Новые лица в топ-менеджменте "Азербайджанских железных дорог"

В "Азербайджанских железных дорогах" (АЖД) произошли новые назначения на руководящие должности.

В "Азербайджанских железных дорогах" (АЖД) произошли новые назначения на руководящие должности.

Об этом сообщили Report в пресс-службе компании.

Ниджат Гулиев, ранее занимавший пост начальника Юридического департамента АЖД, назначен советником председателя правления.

Родившийся в 1985 году Ниджат Гулиев окончил бакалавриат и магистратуру юридического факультета Бакинского государственного университета. С 2009 по 2015 годы он работал на различных должностях в Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) и "Азерйолсервис". В 2015 году начал трудовую деятельность в АЖД, а с 2016 по 2025 годы возглавлял Юридический департамент компании.

Руководство Юридическим департаментом АЖД теперь доверено Тюркан Юсибовой, ранее занимавшей должность заместителя начальника этого подразделения.

Юсибова 1988 года рождения, окончила магистратуру БГУ по специальности "Коммерческое право". Свою профессиональную карьеру она начала в 2011 году в одной из международных юридических фирм. С 2018 года работает в АЖД, а с 2023 года была заместителем начальника Юридического департамента. Имеет международные сертификаты "Профессионал по управлению проектами" (PMP) и "Профессионал по управлению программами" (PgMP). Является полуфиналистом конкурса "Восхождение" и членом Коллегии адвокатов Азербайджанской Республики.

Кроме того, руководителем недавно созданного Департамента управления рисками и внутреннего контроля АЖД назначен Асад Мамедов.

Родившийся в 1984 году Мамедов окончил бакалавриат БГУ по специальности "Прикладная математика и экономическая кибернетика". В настоящее время он продолжает обучение по программе "Executive MBA" в Йоркском университете Великобритании. За время своей карьеры Мамедов получил сертификаты "Lean Six Sigma White Belt" по менеджменту, "Financial Modeling & Valuation Analyst" (FMVA) по финансовому моделированию и "Functional Safety Engineer" (FSEr) по стандартам безопасности.

Свою трудовую деятельность он начал в 2005 году, занимал руководящие должности в банковском секторе в сферах управления рисками и клиентского сервиса. С 2019 года работает в АЖД. С 2023 года был заместителем начальника Департамента безопасности движения.