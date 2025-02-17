О нас

Новые лица в топ-менеджменте "Азербайджанских железных дорог"

Новые лица в топ-менеджменте "Азербайджанских железных дорог" В "Азербайджанских железных дорогах" (АЖД) произошли новые назначения на руководящие должности.
Инфраструктура
17 февраля 2025 г. 14:42
Новые лица в топ-менеджменте Азербайджанских железных дорог

В "Азербайджанских железных дорогах" (АЖД) произошли новые назначения на руководящие должности.

Об этом сообщили Report в пресс-службе компании.

Ниджат Гулиев, ранее занимавший пост начальника Юридического департамента АЖД, назначен советником председателя правления.

Родившийся в 1985 году Ниджат Гулиев окончил бакалавриат и магистратуру юридического факультета Бакинского государственного университета. С 2009 по 2015 годы он работал на различных должностях в Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) и "Азерйолсервис". В 2015 году начал трудовую деятельность в АЖД, а с 2016 по 2025 годы возглавлял Юридический департамент компании.

Руководство Юридическим департаментом АЖД теперь доверено Тюркан Юсибовой, ранее занимавшей должность заместителя начальника этого подразделения.

Юсибова 1988 года рождения, окончила магистратуру БГУ по специальности "Коммерческое право". Свою профессиональную карьеру она начала в 2011 году в одной из международных юридических фирм. С 2018 года работает в АЖД, а с 2023 года была заместителем начальника Юридического департамента. Имеет международные сертификаты "Профессионал по управлению проектами" (PMP) и "Профессионал по управлению программами" (PgMP). Является полуфиналистом конкурса "Восхождение" и членом Коллегии адвокатов Азербайджанской Республики.

Кроме того, руководителем недавно созданного Департамента управления рисками и внутреннего контроля АЖД назначен Асад Мамедов.

Родившийся в 1984 году Мамедов окончил бакалавриат БГУ по специальности "Прикладная математика и экономическая кибернетика". В настоящее время он продолжает обучение по программе "Executive MBA" в Йоркском университете Великобритании. За время своей карьеры Мамедов получил сертификаты "Lean Six Sigma White Belt" по менеджменту, "Financial Modeling & Valuation Analyst" (FMVA) по финансовому моделированию и "Functional Safety Engineer" (FSEr) по стандартам безопасности.

Свою трудовую деятельность он начал в 2005 году, занимал руководящие должности в банковском секторе в сферах управления рисками и клиентского сервиса. С 2019 года работает в АЖД. С 2023 года был заместителем начальника Департамента безопасности движения.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ADY-də yeni təyinatlar olub

Другие новости из категории

Министр транспорта и глава АЖД совершат визит в Грузию
Министр транспорта и глава АЖД совершат визит в Грузию
17 февраля 2025 г. 14:31
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта
17 февраля 2025 г. 08:23
На ряде автомагистралей Азербайджана снизится дальность видимости
На ряде автомагистралей Азербайджана снизится дальность видимости
16 февраля 2025 г. 13:31
Ограничения на движение транспортных средств в направлении проспекта Азадлыг сняты
Ограничения на движение транспортных средств в направлении проспекта Азадлыг сняты
16 февраля 2025 г. 13:06
Авиарейсы по маршруту Баку-Нахчыван-Баку осуществляются в прежнем режиме
Авиарейсы по маршруту Баку-Нахчыван-Баку осуществляются в прежнем режиме
16 февраля 2025 г. 12:56
В Баку в направлении станции метро Кёроглу затруднено движение транспорта
ФотоВ Баку в направлении станции метро "Кёроглу" затруднено движение транспорта
16 февраля 2025 г. 10:27
Грузия ожидает рост грузоперевозок по Среднему коридору в 2025 году
Грузия ожидает рост грузоперевозок по Среднему коридору в 2025 году
15 февраля 2025 г. 16:32
В АЖД прокомментировали ДТП в Мингячевире, в котором пострадали 4 человека
В АЖД прокомментировали ДТП в Мингячевире, в котором пострадали 4 человека
15 февраля 2025 г. 14:00
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта
ФотоНа ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта
14 февраля 2025 г. 21:40
AYNA объявило конкурс по отбору перевозчиков на ряде автобусных маршрутов
AYNA объявило конкурс по отбору перевозчиков на ряде автобусных маршрутов
14 февраля 2025 г. 19:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi