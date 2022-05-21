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Новую в Азербайджане систему сбора отходов применят в Шуше

Новую в Азербайджане систему сбора отходов применят в Шуше В городе Шуше для сбора отходов будут установлены подземные контейнеры, что станет первой подобной практикой в Азербайджане.
Инфраструктура
21 мая 2022 г. 13:51
Новую в Азербайджане систему сбора отходов применят в Шуше

В городе Шуше для сбора отходов будут установлены подземные контейнеры, что станет первой подобной практикой в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления ОАО "Təmiz Şəhər" ("Чистый город") Этибар Аббасов.

Он отметил, что компания занимается процессом управления отходами в Шуше:

"Сюда входит сбор, транспортировка и утилизация мусора. Мы начали свою деятельность в Шуше и организовали работу по сортировке отходов. Органические и неорганические отходы собираются отдельно и закапываются на полигоне.

В будущем ожидается модернизация процесса управления мусором в Шуше. В частности, речь идет об установке подземных мусорных контейнеров. Это будет первая подобная система в Азербайджане. Кроме того, планируется строительство санитарного полигона. Не исключено и строительство небольшого мусороперерабатывающего завода".

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