Новое строительство на побережье Каспия будет ограничено

Для повышения устойчивости Абшерона необходима защита береговой линии Каспийского моря.
Как сообщает Report, это отражено в Генеральном плане развития Баку до 2040 года.
Так, в рамках Генплана рекомендуется следующее:
1. Ограничение новой городской застройки вдоль береговой линии. Строительство будет разрешено только в исключительных случаях и после детальной оценки воздействия на окружающую среду.
2. Разрешенные новые градостроительные инициативы должны реализовываться без исключения в соответствии с установленными нормами планировки и требованиями санитарно-защитной зоны.