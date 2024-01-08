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Новое строительство на побережье Каспия будет ограничено

Новое строительство на побережье Каспия будет ограничено Для повышения устойчивости Абшерона необходима защита береговой линии Каспийского моря.
Инфраструктура
8 января 2024 г. 02:32
Новое строительство на побережье Каспия будет ограничено

Для повышения устойчивости Абшерона необходима защита береговой линии Каспийского моря.

Как сообщает Report, это отражено в Генеральном плане развития Баку до 2040 года.

Так, в рамках Генплана рекомендуется следующее:

1. Ограничение новой городской застройки вдоль береговой линии. Строительство будет разрешено только в исключительных случаях и после детальной оценки воздействия на окружающую среду.

2. Разрешенные новые градостроительные инициативы должны реализовываться без исключения в соответствии с установленными нормами планировки и требованиями санитарно-защитной зоны.

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