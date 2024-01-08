Новое строительство на побережье Каспия будет ограничено

Для повышения устойчивости Абшерона необходима защита береговой линии Каспийского моря.

Для повышения устойчивости Абшерона необходима защита береговой линии Каспийского моря.

Как сообщает Report, это отражено в Генеральном плане развития Баку до 2040 года.

Так, в рамках Генплана рекомендуется следующее:

1. Ограничение новой городской застройки вдоль береговой линии. Строительство будет разрешено только в исключительных случаях и после детальной оценки воздействия на окружающую среду.

2. Разрешенные новые градостроительные инициативы должны реализовываться без исключения в соответствии с установленными нормами планировки и требованиями санитарно-защитной зоны.