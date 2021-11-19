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Новое локомотивное депо Баладжары будет использовать солнечную энергию

Новое локомотивное депо Баладжары будет использовать солнечную энергию Новое локомотивное депо Биладжары ЗАО “Азербайджанские железные дороги”, открытие которого состоялось сегодня при участии президента Ильхама Алиева, является первым подобным депо в СНГ и одним из шагов, связанных с переходом к 4-й промышленной революции.
Инфраструктура
19 ноября 2021 г. 12:38
Новое локомотивное депо Баладжары будет использовать солнечную энергию

Новое локомотивное депо Биладжары ЗАО “Азербайджанские железные дороги”, открытие которого состоялось сегодня при участии президента Ильхама Алиева, является первым подобным депо в СНГ и одним из шагов, связанных с переходом к 4-й промышленной революции.

Как сообщает Report, об этом в своем докладе главе государства сообщил председатель акционерного общества Джавид Гурбанов.

По его словам, в депо установлены солнечные панели, что позволяет использовать здесь полученную энергию, а также создана необходимая инфраструктура, установлено современное оборудование ведущих компаний мира. Строительство депо велось в рамках проекта "Строительство двух депо на 50 локомотивов, работающих на переменном токе, - локомотивных депо Баладжары и Гянджа". Предусмотренные для новых депо 40 грузовых локомотивов переменного тока и 10 пассажирских локомотивов с двойным энергоснабжением заказаны у ведущих мировых компаний. В Азербайджан уже доставлены 38 современных локомотивов Alstom, в том числе 28 грузовых и 10 пассажирских.

В целом, ввод в эксплуатацию этого депо позволит сэкономить энергоресурсы, упростить эксплуатацию, повысить скорость движения поездов и в результате повысить показатели эффективности грузовых и пассажирских перевозок, увеличить мощность локомотивов. В депо будут работать около 150 высококвалифицированных рабочих, прошедших обучение за рубежом.

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Версия на азербайджанском языке Yeni Biləcəri lokomotiv deposunda günəş enerjisindən istifadə ediləcək

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