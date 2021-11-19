Новое локомотивное депо Баладжары будет использовать солнечную энергию

Новое локомотивное депо Биладжары ЗАО “Азербайджанские железные дороги”, открытие которого состоялось сегодня при участии президента Ильхама Алиева, является первым подобным депо в СНГ и одним из шагов, связанных с переходом к 4-й промышленной революции.

Новое локомотивное депо Биладжары ЗАО “Азербайджанские железные дороги”, открытие которого состоялось сегодня при участии президента Ильхама Алиева, является первым подобным депо в СНГ и одним из шагов, связанных с переходом к 4-й промышленной революции.

Как сообщает Report, об этом в своем докладе главе государства сообщил председатель акционерного общества Джавид Гурбанов.

По его словам, в депо установлены солнечные панели, что позволяет использовать здесь полученную энергию, а также создана необходимая инфраструктура, установлено современное оборудование ведущих компаний мира. Строительство депо велось в рамках проекта "Строительство двух депо на 50 локомотивов, работающих на переменном токе, - локомотивных депо Баладжары и Гянджа". Предусмотренные для новых депо 40 грузовых локомотивов переменного тока и 10 пассажирских локомотивов с двойным энергоснабжением заказаны у ведущих мировых компаний. В Азербайджан уже доставлены 38 современных локомотивов Alstom, в том числе 28 грузовых и 10 пассажирских.

В целом, ввод в эксплуатацию этого депо позволит сэкономить энергоресурсы, упростить эксплуатацию, повысить скорость движения поездов и в результате повысить показатели эффективности грузовых и пассажирских перевозок, увеличить мощность локомотивов. В депо будут работать около 150 высококвалифицированных рабочих, прошедших обучение за рубежом.