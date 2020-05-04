Новые тренды интерьерного дизайна после COVID-19

kitchen - colombinicasa.com https://report.az/storage/news/d1a2799eaa8050be854de61ee8a26b78/7961b4be-7c9d-4a5c-bf4d-d7db907b2539_292.jpg

Пандемия COVID-19, а больше ее паника, охватила весь мир, и многие государства объявили строгий режим карантина, заставляющий людей сидеть в своих домах уже несколько недель. В социальных сетях мы часто видим, как люди дома пытаются хоть как-то себя развлечь в это трудное время или привыкнуть к такому раскладу обстоятельств, а некоторые даже продолжить заниматься своей работой или профессией дистанционно.

В связи с этим меняется повседневный склад людей, привлекший за собой новые предпочтения и устои жизни. Если данная ситуация затянется на месяцы, то это изменит традиции и образует новые привычки у людей. Перемены определят новые тенденции жизни обычных людей, которые, в свою очередь, приведут ко многим изменениям в дизайнерских и архитектурных идеях. Как все любят говорить, "мир после коронавируса уже не будет прежним", и поэтому дизайнерам, архитекторам и предпринимателям розничной продажи интерьерных решений необходимо подготовиться к этим изменениям уже сейчас. Таким образом, можно определить несколько основных трендов после COVID-19:

1. Домашний офис (homeoffice) или работа из дома. Деловые люди, офисные работники, дети и молодежь независимо от своей расы, нации и вероисповедания, полностью или частично отошли сейчас от своей каждодневной суеты, или того активного образа жизни – работы или учебы, к которому они все так привыкли. Дети обучаются дистанционно, сферы общественного питания, облуживания и торговли переместились на онлайн платформу. Таким образом, если мы до карантина думали, что только фрилансеры, программисты, IT-администраторы или веб-мастеры могут работать из дома, то теперь все сферы обслуживания переходят на удаленный режим работы. Это значит, что скоро в домах появятся все больше и больше рабочих кабинетов или тихих уголков с письменным столом и удобным креслом. К этим островкам могут примкнуть книжные полки, специальные этажерки для книг или папок.

home office - enigmadesign.ie

2.Удобная кухня. Многие европейские квартиры имеют очень маленькие кухни, пропорционально не соответствующие другим комнатам или частям квартиры. Это потому, что европейцы не любят готовить дома и предпочитают обедать или ужинать в кафе или ресторанах. Поэтому им не нужны большие кухни с обилием бытовой техники. Однако у нас дела обстоят немного иначе. У нас любят готовить домашнюю еду и посидеть за семейным ужином. Поэтому помимо прочей мебели и полной бытовой техники на кухне бывает еще и обеденный стол как минимум на четыре человека. После длительной изоляции, стараясь готовить дома на этих крошечных кухнях, те же европейцы серьезно задумаются над тем, чтобы иметь более удобные и просторные кухни. Таким образом, постепенно появится спрос на большие гарнитуры кухонной мебели, включающие всю необходимую бытовую технику. Островок уже будет не люксовым изыском, а необходимостью для удобного размещения мебели.

kitchen - colombinicasa.com

3.Туалетный столик для женщин. Не секрет, что женщины любят ходить по салонам красоты и поддерживать свою красоту, прибегая к помощи профессиональных мастеров. Однако, думаю, со мной согласится женская половина читателей, что не всегда данные походы исходят из реальной нужды придать форму волосам или сделать макияж. Посидев дома пару месяцев без этих салонов красоты, женщины будут сами ухаживать за собой дома перед зеркалом и поймут, что нет необходимости каждый раз ходить в салон, чтобы подправить челку. И в тех спальных комнатах, где отсутствуют туалетные столы, прекрасному полу придется нелегко, делая все это в ванной перед зеркалом или в других частях квартиры. Поэтому считаю, что после карантина будет если не острая нужда, но явный подъем в спросе на туалетные столы. А дизайнеров все больше и больше будут просить хозяйки сделать уголки с туалетным столом, с зеркалом и удобным стульчиком.

dressing table - juliettesinteriors.co.uk

4.Домашний кинотеатр или игровые комнаты. Данный запрос по созданию домашних кинотеатров (или смарт ТВ как минимум) или игровых помещений, в зависимости от интересов, будут у заказчиков высшего потребительского сегмента. Посидев весь период карантина дома, играя в сетевые игры на своем компьютере, или смотря фильмы, которые показывают только по ТВ, не имея большого выбора, люди с высоким достатком серьезно задумаются над тем, чтобы иметь в частных домах отдельную комнату для домашнего кинотеатра или игровых приставок.

home-theater - lifewire.com

5.Спортивная зона: Спортивно активные люди или профессиональные спортсмены во время карантина стараются как-то поддержать свою активную жизнь, прибегая к различным уловкам, чтобы тренироваться дома. Думаю, у кого нет тренажёрного оборудования будут покупать домой велотренажёр или беговую дорожку, чтобы минимально поддержать спортивную форму, не выходя из квартиры. В детских комнатах появятся мини-спортивные уголки и соответственно увеличатся продажи шведских стенок для детей и домашних турников или параллельных брусьев.

home gym - homndeco.com

6.Домашняя библиотека. Любители почитать наверняка дома уже создали себе тихий оазис с небольшой коллекцией интересных книг. Однако та часть населения, которая когда-то любила читать, но из-за нехватки времени и занятости на работе не могла этим заниматься чаще чем хотелось, теперь имея больше свободного времени, начнут заново читать или загружать книги с интернета. Но, как и все читатели, наверное, согласятся – энергетика бумажных книг совсем другая и поэтому люди опять вспомнят былые времена и начнут собирать книги, создавая домашнюю библиотеку, или как минимум размещая книжные полки в домашних кабинетах.

home library - imagineermodeling.com

7.Цветовая гамма помещений. Помимо решений по мебели и планировке дома, цветовая гамма интерьера тоже влияет на подсознательном уровне на настроение и визуальное восприятие размеров помещения. Работающие люди, которые мало времени проводили дома и просто ради тренда или моды сделали себе интерьер в темных тонах, черные или серые потолки, или стены в стиле лофт, не замечали, как мрачный цвет визуально уменьшает пространство и оказывает влияние на общее расположение духа. Но побыв достаточно долгое время в заточении нудного карантина в темных или навязчиво ярких красках, люди начнут подсознательно желать светлые и спокойные тона в интерьере.

dark interior - luxury-house.org

Я не утверждаю, что вышеперечисленные тренды будут внедрены все вместе и сразу после карантина, но однозначно восприятие дома или домашнего очага становится намного важнее чем это было раннее. Слово "Мой дом – моя крепость!" обретает все большую актуальность и правильно инвестировать в него приобретает важную составляющую нашей жизни. Конечно, для перемен нужно определенное время. Но, начиная новый ремонт квартиры или покупая новый дом, потребители будут больше внимания уделять на эти детали и обращаться к дизайнерам, что бы те в свою очередь учли тот или иной недочет предыдущего опыта. Несмотря на то, что люди не будут сидеть дома после изоляции даже со всеми этими удобствами, но сегодняшний опыт оставит немаловажный след в предпочтениях и вкусах потребителей в будущем. Полагаю, вышеназванных тенденций не избежать, однако, можно сейчас избежать рисков распространения изрядно надоевшего вируса. Поэтому советую остаться дома и получать удовольствие от саморазвития и общения с семьей.

Генеральный директор компании "LUMEGRAND" Tурал Ахмадов