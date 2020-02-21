Новые составы для Бакинского метрополитена доставят в мае

Новые вагоны метро будут доставлены в Баку в мае этого года.

Об этом сообщил Report глава пресс-службы Бакинского метрополитена Бахтияр Мамедов.

По его словам, всего будет завезено 20 вагонов: "Производство новых вагонов осуществляется одновременно, поэтому 20 вагонов или 4 поезда должны быть доставлены в Баку в одну и ту же дату. Остальные вагоны будут ввезены в течение двух лет".

В октябре прошлого года подписан контракт между ЗАО "Бакинский метрополитен" и ОАО "Метровагонмаш", входящим в состав российского АО "Трансмашхолдинг". Документ предусматривает поставку Бакинскому метрополитену 60 вагонов или 12 составов (по 20 вагонов или 4 состава в год) в течение трех лет.