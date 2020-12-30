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Новейший самолет Boeing впервые осуществил рейс после двух авиакатастроф

Новейший самолет Boeing впервые осуществил рейс после двух авиакатастроф Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) 18 ноября разрешило коммерческую эксплуатацию Boeing 737 Max, который получил новое программное обеспечение
Инфраструктура
30 декабря 2020 г. 11:04
Новейший самолет Boeing впервые осуществил рейс после двух авиакатастроф

Во вторник, 29 декабря, самолет Boeing 737 Max впервые с марта 2019 года осуществил регулярный рейс с пассажирами на борту. Самолет авиакомпании American Airlines совершил рейс Майами-Нью-Йорк, на его борту находились 100 человек.

Как передает Report, об этом сообщает Deutsche Welle.

При этом пассажиры, которые не хотели бы лететь именно этим самолетом, могли воспользоваться другим рейсом, сообщили в авиакомпании.

Как сообщалось ранее, Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) 18 ноября разрешило коммерческую эксплуатацию Boeing 737 Max, который получил новое программное обеспечение. Это произошло после того, как эксперты регулятора в течение 20 месяцев изучали причины двух катастроф авиалайнеров этого типа и предложенные Boeing изменения.

Напомним, что эксплуатация самолета была запрещена в марте 2019 года после двух катастроф в Индонезии и Эфиопии, в которых погибло 346 человек. Boeing 737 MAX Lion Air разбился 29 октября 2018 года после вылета из Джакарты, самолет этого же типа из флота Ethiopian Airline упал сразу после взлета из Аддис-Абебы 10 марта 2019 года.

Анализ данных показал связь между двумя авиапроисшествиями. Причиной оказалась новая система улучшения характеристик маневрирования MCAS, которая работала в фоновом режиме, и о которой не уведомляли пилотов.

Она направила оба авиалайнера в пике, получая информацию от одного из двух датчиков угла атаки. Система посчитала, что нос самолета сильно задран вверх, но на самом деле данные были некорректными, поскольку поступали от неисправного датчика.

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