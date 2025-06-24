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Новая водоочистная установка с технологией кварцевой фильтрации обеспечит Евлах питьевой водой

Новая водоочистная установка с технологией кварцевой фильтрации обеспечит Евлах питьевой водой Новая водоочистная установка с технологией кварцевой фильтрации обеспечит Евлах питьевой водой
Инфраструктура
24 июня 2025 г. 14:09
Новая водоочистная установка с технологией кварцевой фильтрации обеспечит Евлах питьевой водой

Проект реконструкции систем водоснабжения и канализации города Евлах разработан с учетом перспективного развития до 2035 года и нацелен на улучшение питьевого водоснабжения и канализационных услуг для 70 тысяч жителей.

Как сообщает корреспондент Report из Евлаха, об этом журналистам рассказал главный инженер Евлахского управления эксплуатации ирригационных систем Рауф Алиев.

По его словам, проект предусматривает строительство в городе Евлах водоочистной установки производительностью 20 тысяч кубометров, 139 километров сети питьевого водоснабжения, около 13 тысяч абонентских подключений, 115 километров канализационной сети и 5 насосных станций. Для очистки и отвода сточных вод, образующихся в городе, также запланировано строительство очистного сооружения производительностью 12 500 кубометров в сутки.

Алиев напомнил, что за прошедший период для обеспечения города стабильным питьевым водоснабжением на берегу реки Кура были проведены работы по строительству очистного сооружения с технологией скоростной кварцевой фильтрации производительностью 20 тысяч кубометров в сутки.

"В установке смонтировано 16 фильтров, для сбора чистой воды после процесса обработки построены 2 водохранилища общим объемом 2 500 кубометров. На очистном сооружении установлены специальные насосы для обеззараживания и проведения процесса обратной промывки, трансформатор и генератор для энергоснабжения комплекса. Также построена распределительная сеть водоснабжения протяженностью 86 километров, выполнено 4 230 домовых подключений с установкой счетчиков", - сказал Алиев.

Напомним, что 23 июня президент Ильхам Алиев принял участие в открытии водоочистной установки с технологией кварцевой фильтрации в Евлахе.

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