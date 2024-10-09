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Новая концепция от AYNA: Автобусным перевозчикам предлагают платить за километраж

Новая концепция от AYNA: Автобусным перевозчикам предлагают платить за километраж Новая концепция от AYNA: Автобусным перевозчикам будут платить за километраж
Инфраструктура
9 октября 2024 г. 16:38
Новая концепция от AYNA: Автобусным перевозчикам предлагают платить за километраж

Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) разработало ​​новую концепцию деятельности компаний, занимающихся автобусными перевозками.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель правления Анар Рзаев на общественных слушаниях в AYNA.

По его словам, новая система очень простая, государство будет платить перевозчику за каждый километр пути.

"В Европе автобусы работают по брутто-контракту. Перевозчик получает от государства оплату за километраж и заинтересован в обслуживании пассажиров даже до 12 часов ночи. Мы представляем такую же систему, и она поддерживается государством", - сказал он.

Рзаев отметил, что уже проведены встречи с представителями уполномоченных госорганами, им представлены все расчеты, однако проект требует больших финансовых вложений.

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Версия на азербайджанском языке AYNA avtobus daşıyıcılarının fəaliyyəti ilə bağlı yeni konsept təqdim edib

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