Новая концепция от AYNA: Автобусным перевозчикам предлагают платить за километраж

Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) разработало новую концепцию деятельности компаний, занимающихся автобусными перевозками.
Как сообщает Report, об этом сказал председатель правления Анар Рзаев на общественных слушаниях в AYNA.
По его словам, новая система очень простая, государство будет платить перевозчику за каждый километр пути.
"В Европе автобусы работают по брутто-контракту. Перевозчик получает от государства оплату за километраж и заинтересован в обслуживании пассажиров даже до 12 часов ночи. Мы представляем такую же систему, и она поддерживается государством", - сказал он.
Рзаев отметил, что уже проведены встречи с представителями уполномоченных госорганами, им представлены все расчеты, однако проект требует больших финансовых вложений.