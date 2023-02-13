Новая электростанция будет построена за счет внутренних ресурсов Азербайджана

В результате того, что новая электростанция будет отвечать современным стандартам, в значительной степени - на 2 миллиона тонн - уменьшатся выбросы углекислого газа, и, это таким образом, принесет большую пользу и для окружающей среды.

В результате того, что новая электростанция будет отвечать современным стандартам, в значительной степени - на 2 миллиона тонн - уменьшатся выбросы углекислого газа, и, это таким образом, принесет большую пользу и для окружающей среды.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил на церемонии закладки фундамента крупнейшей тепловой электростанции периода независимости.

"Станция будет построена за счет внутренних ресурсов Азербайджана. Должен также сказать, что, по предоставленной мне информации, общая стоимость станции будет составлять около 400 миллионов долларов, и люди, хорошо знакомые с областью электроэнергетики, знают во сколько примерно обходится станция мощностью 1300 мегаватт. То есть, средства, которые будут потрачены на эту станцию, в 3-4 раза меньше, чем средства, которые, как правило, затрачиваются на строительство столь крупной электростанции", - отметил глава государства.