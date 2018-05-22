 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Новая э-услуга "Азерсу" позволит абонентам рассчитать задолженность за воду

    Компания внедрила 12-ю по счету услугу на портале электронного правительства
    © Report

    Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ ОАО "Азерсу" запустило очередную услугу для абонентов на портале электронного правительства.

    Как сообщает Report, об этом сказал начальник отдела по связям с общественностью и пресс-службы Анар Джебраиллы.

    По его словам, посредством данной, 12-й по счету услуге, абоненты смогут рассчитать свои задолженности, введя в систему показания счетчика воды.

    "Азерсу" начал внедрение электронных услуг в 2011 году. В 2017 году в организацию поступило свыше 350 тыс. обращений посредством 11-ти электронных услуг.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi