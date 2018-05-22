Новая э-услуга "Азерсу" позволит абонентам рассчитать задолженность за воду

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Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ ОАО "Азерсу" запустило очередную услугу для абонентов на портале электронного правительства.

Как сообщает Report, об этом сказал начальник отдела по связям с общественностью и пресс-службы Анар Джебраиллы.

По его словам, посредством данной, 12-й по счету услуге, абоненты смогут рассчитать свои задолженности, введя в систему показания счетчика воды.

"Азерсу" начал внедрение электронных услуг в 2011 году. В 2017 году в организацию поступило свыше 350 тыс. обращений посредством 11-ти электронных услуг.