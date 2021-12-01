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Новая дорога в Лачын позволит диверсифицировать транспортные потоки

Новая дорога в Лачын позволит диверсифицировать транспортные потоки "Строительство новой дороги в Лачин еще более ускорит созидательные работы, которые планируется осуществить в регионе”. Об этом Report сообщил экономический эксперт Амал Гасанлы.
Инфраструктура
1 декабря 2021 г. 16:03
Новая дорога в Лачын позволит диверсифицировать транспортные потоки

"Строительство новой дороги в Лачын еще более ускорит созидательные работы, которые планируется осуществить в регионе”.

Об этом Report сообщил экономический эксперт Амал Гасанлы.

“Новая дорога - это скорее экономическая необходимость, нежели альтернатива Лачынскому коридору. Дорога сама по себе является важным фактором, характеризующим экономическое развитие. В регионе планируется проведение беспрецедентных строительных и реконструкционных работ, некоторые из которых уже реализуются. В этой связи особую значимость приобретает формирование устойчивой цепочки поставок. Одним из ключевых компонентов этого является дорожная инфраструктура, которая обеспечит интенсивность транспортных потоков", - отметил А.Гасанлы.

По его словам, новая дорога в Лачын позволит обеспечить комфортное и быстрое движение без въезда в город. Эксперт отметил, что за время оккупации наших земель большая часть дорожной инфраструктуры вышла из строя: "Это серьезно замедляет процесс восстановления территорий. Восстановление дорог и диверсификация дорожной инфраструктуры представляют особую значимость в процессе восстановления освобожденных территорий”.

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Версия на английском языке New road to Lachin to diversify traffic flows
Версия на азербайджанском языке Laçına çəkilən yeni yol nəqliyyat axınlarının diversifikasiyasına imkan verəcək

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