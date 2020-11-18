Новая автодорога из Физули в Шушу будет сдана в эксплуатацию в следующем году

Дорога протяженностью 101,5 км соответствует I технической категории, ширина шестиполосной дороги составит 40 метров

Согласно распоряжению президента Ильхама Алиева о мерах по проектированию и строительству автомобильной дороги Ахмедбейли–Физули–Шуша, проектирование и строительство новой дороги ведутся одновременно.

Об этом Report заявил руководитель пресс-службы Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Анар Наджафли.

По его словам, дорога протяженностью 101,5 км соответствует I технической категории. Ширина шестиполосной дороги составит 40 метров.

"Наступает зимний сезон, работа ведется на открытом воздухе. В следующем году планируется завершить строительство автодороги Ахмедбейли–Физули–Шуша. После окончания одного участка дороги будет создана возможность для движения транспортных средств. К строительству дороги планируется привлечь как местных, так и иностранных специалистов, компании - подрядчики", - отметил он.

Напомним, что согласно распоряжению президента, на строительство дороги выделено 50 млн манатов.