Новая автодорога из Физули в Шушу будет сдана в эксплуатацию в следующем году

Согласно распоряжению президента Ильхама Алиева о мерах по проектированию и строительству автомобильной дороги Ахмедбейли–Физули–Шуша, проектирование и строительство новой дороги ведутся одновременно.
Об этом Report заявил руководитель пресс-службы Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Анар Наджафли.
По его словам, дорога протяженностью 101,5 км соответствует I технической категории. Ширина шестиполосной дороги составит 40 метров.
"Наступает зимний сезон, работа ведется на открытом воздухе. В следующем году планируется завершить строительство автодороги Ахмедбейли–Физули–Шуша. После окончания одного участка дороги будет создана возможность для движения транспортных средств. К строительству дороги планируется привлечь как местных, так и иностранных специалистов, компании - подрядчики", - отметил он.
Напомним, что согласно распоряжению президента, на строительство дороги выделено 50 млн манатов.