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Новая акция от Buta Airways в популярные города Турции

Новая акция от Buta Airways в популярные города Турции Низкобюджетная авиакомпания Buta Airways запустила для своих пассажиров новую акцию на рейсах в популярные города Турции - Стамбул, Измир и Анкару.
Инфраструктура
3 марта 2023 г. 20:08
Новая акция от Buta Airways в популярные города Турции

Низкобюджетная авиакомпания Buta Airways запустила для своих пассажиров новую акцию на рейсах в популярные города Турции - Стамбул, Измир и Анкару.

Об этом Report сообщили в пресс-службе авиакомпании Buta Airways.

С 27 марта по 18 апреля при покупке билетов туда-обратно в эти города каждому пассажиру предоставляется одно дополнительное место бесплатного багажа весом до 23 кг.

Кроме того, участникам программы лояльности AZAL Miles за каждый полет по этим направлениям будет начислено двойное количество миль.

Оформить авиабилеты по акции можно до 18 апреля включительно во всех аккредитованных агентствах авиакомпании AZAL или отправив запрос в колцентр авиакомпании по электронной почте [email protected]

С более подробной информацией о программе лояльности AZAL Miles для часто летающих пассажиров можно ознакомиться по ссылке: https://www.azal.az/az/azal-miles/terms-and-conditions.

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Версия на азербайджанском языке “Buta Airways”dən Türkiyənin məşhur şəhərlərinə yeni aksiya

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