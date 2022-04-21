Новак: Транспортный коридор "Север - Юг" станет основой для цепи поставок в России

Транспортный коридор "Север - Юг" обеспечит развитие торгового оборота России и логистику поставок продукции.

Транспортный коридор "Север - Юг" обеспечит развитие торгового оборота России и логистику поставок продукции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом вице-премьер РФ Александр Новак заявил в ходе совещания о социально-экономическом развитии Дагестана.

"Вот тот транспортный коридор "Север - Юг", о котором мы раньше говорили, он на сегодняшний день приобретает свою актуальность. Мы пониманием, что с закрытием границ и возможностей обеспечивать торговый оборот в том объеме, который был ранее с западными странами, новым маршрутом, обеспечивающим развитие торгового оборота и логистику поставок продукции, является транспортный коридор "Север - Юг". И, мне кажется, это ключевая задача, которую нам необходимо реализовать", - отметил Новак.

Вице-премьер подчеркнул, если ранее задача развития транспортного коридора стояла на перспективу, то теперь приобретает срочный характер, так как маршрут станет основой транспортного сообщения России.