Новак: На проект ж/д участка Решт-Астара выделили межгосударственный кредит в €1,3 млрд

Межгосударственный кредит на сумму 1,3 млрд евро выделяется на реализацию проекта по строительству железнодорожного участка Решт-Астара. Общая стоимость проекта составляет 1,6 млрд евро.

Межгосударственный кредит на сумму 1,3 млрд евро выделяется на реализацию проекта по строительству железнодорожного участка Решт-Астара. Общая стоимость проекта составляет 1,6 млрд евро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

"Для реализации этого проекта выделяется межгосударственный кредит - 1,3 млрд евро. При этом общая стоимость проекта составляет 1,6 млрд евро", - сказал он.

По его словам, российская доля в межгосударственном кредите составляет 85%.

"Кредит возвратный в течение срока окупаемости этого проекта", - добавил Новак.