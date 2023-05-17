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Новак: На проект ж/д участка Решт-Астара выделили межгосударственный кредит в €1,3 млрд

Новак: На проект ж/д участка Решт-Астара выделили межгосударственный кредит в €1,3 млрд Межгосударственный кредит на сумму 1,3 млрд евро выделяется на реализацию проекта по строительству железнодорожного участка Решт-Астара. Общая стоимость проекта составляет 1,6 млрд евро.
Инфраструктура
17 мая 2023 г. 13:25
Новак: На проект ж/д участка Решт-Астара выделили межгосударственный кредит в €1,3 млрд

Межгосударственный кредит на сумму 1,3 млрд евро выделяется на реализацию проекта по строительству железнодорожного участка Решт-Астара. Общая стоимость проекта составляет 1,6 млрд евро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

"Для реализации этого проекта выделяется межгосударственный кредит - 1,3 млрд евро. При этом общая стоимость проекта составляет 1,6 млрд евро", - сказал он.

По его словам, российская доля в межгосударственном кредите составляет 85%.

"Кредит возвратный в течение срока окупаемости этого проекта", - добавил Новак.

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Версия на английском языке Novak: Interstate loan of €1.3B allocated for Rasht-Astara railway project

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