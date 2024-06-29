Нормативная цена земли в Абшеронском районе будет определяться отдельно

Кабинет министров внес изменения в "Положение о нормативной цене приватизированных государственных предприятий и объектов, а также государственных земельных участков, на которых расположены предприятия и объекты, построенные юридическими и физическими лицами", утвержденное постановлением от 27 апреля 1998 года.

Как сообщает Report, постановление об этом подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно документу, нормативная цена земельных участков в Абшеронском районе будет определяться отдельно. С этой точки зрения район поделен на 3 зоны.