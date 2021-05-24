NordStar приступила к выполнению полетов по маршруту Норильск - Уфа - Баку

Полеты из Норильска в Уфу, далее в Баку будут выполняться еженедельно по пятницам

Авиакомпания NordStar возобновила выполнение регулярных рейсов по маршруту Норильск - Уфа - Баку.

Как передает Report со ссылкой на сообщение авиакомпании, первый рейс из Норильска в Уфу, а далее в Баку отправился с полной загрузкой 21 мая. Благодаря возобновленному рейсу в столицу Азербайджана, пассажиры авиакомпании вновь получили возможность быстро и удобно добраться в Баку из двух российских городов - Норильска и Уфы.



Полеты из Норильска в Уфу, далее в Баку будут выполняться еженедельно по пятницам. Время вылета из Норильска в 11:15 по местному времени, прибытие в аэропорт Уфы в 12:50 по местному времени. Уже из столицы Башкортостана пассажиры отправятся в Баку. Время вылета в 15:20 по местному времени, прибытие в Азербайджан в 17:10 по местному времени, обратный рейс из Баку в Уфу по пятницам в 18:50, прибытие в 22:35 по местному времени. Далее из Уфы в Норильск пассажиры отправятся в субботу в 01:50, прибытие в аэропорт назначения в 07:15 по местному времени. Полеты будут выполняться на комфортабельных самолетах Boeing 737-800.



Напомним, что въезд на территорию Азербайджана временно разрешен только гражданам Азербайджана, сотрудникам дипломатических представительств иностранных государств на территории Азербайджана и членов их семей, иностранным гражданам, являющихся членами семьи граждан Азербайджана, иностранным гражданам, имеющим разрешение на работу в Азербайджане, иностранным гражданам, имеющим постоянный или временный вид на жительство в Азербайджане, иностранным гражданам-студентам, обучающимся в Азербайджане, а также иностранным гражданам, имеющим специальное разрешение Оперативного штаба Кабинета министров Азербайджана.



Кроме того, все прибывающие в Азербайджан пассажиры должны иметь медицинскую справку в распечатанном виде с отрицательным результатом теста на COVID-19 (RT-PCR), выданную не ранее, чем за 48 часов до вылета рейса в Азербайджан в аккредитованной в стране отправления лаборатории. Документ должен быть составлен на английском языке с мокрой печатью и QR-кодом подлинности, а также на борту воздушного судна всем пассажирам необходимо заполнить Анкету для прибывающих. Авиакомпания NordStar оставляет за собой право отказа в перелете пассажирам, не удовлетворяющим условия перевозки, обозначенные выше.



Въезд на территорию России для иностранных граждан также временно ограничен. Ознакомиться с перечнем иностранных граждан, которые имеют право на въезд на территорию Российской Федерации можно в распоряжении правительства Российской Федерации от 16 марта 2020 г. №635-р.



Авиабилеты на рейсы авиакомпании NordStar можно приобрести на официальном сайте авиакомпании, мобильном приложении авиакомпании, в билетных агентствах вашего города, а также через Контактный центр авиакомпании NordStar.



Авиакомпания NordStar - российская авиакомпания, входящая в группу компаний ПАО "ГМК "Норильский никель".



Авиапарк NordStar состоит из среднемагистральных самолетов Boeing 737-800 и турбовинтовых воздушных судов ATR 42-500. География полетов авиакомпании NordStar насчитывает более 50 регулярных направлений из российских и зарубежных городов. Базовыми аэропортами являются "Домодедово" (г. Москва), "Красноярск" (г. Красноярск).



Авиакомпания NordStar является базовым перевозчиком Красноярского края с регулярными рейсами более чем по 20 направлениям. Имеет самую широкую сеть маршрутов из Норильска, предлагая пассажирам более 15 направлений полетов.

