Нико Ланге: Крушение самолета AZAL демонстрирует риски для гражданской авиации в зоне конфликта

Крушение пассажирского самолета "Азербайджанских авиалиний" (AZAL), выполнявшего рейс Баку-Грозный и, по предварительным данным, сбитого российской системой ПВО, подчеркивает угрозы для гражданской авиации, связанные с продолжающимся вооруженным конфликто

Крушение пассажирского самолета "Азербайджанских авиалиний" (AZAL), выполнявшего рейс Баку-Грозный и, по предварительным данным, сбитого российской системой ПВО, подчеркивает угрозы для гражданской авиации, связанные с продолжающимся вооруженным конфликтом.

Об этом в интервью Report заявил научный сотрудник Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге.

“Это не просто инцидент, связанный с авиационной безопасностью, это случай, когда российская система ПВО сбила гражданский авиалайнер. Ключевая проблема здесь - продолжающаяся агрессивная война России против Украины”, - отметил он.

По его словам, единственный способ предотвратить подобные трагедии в будущем - добиться устойчивого мира в регионе.

“К сожалению, европейские страны не проявляют достаточной решимости в поиске решения конфликта. Также у меня есть сомнения, что возможные инициативы президента Трампа приведут к значимым результатам. С точки зрения авиационной безопасности главный вывод состоит в том, что война должна быть прекращена, чтобы исключить риск ошибочного принятия гражданских самолетов за военные цели. Путаница между дронами, ракетами и пассажирскими лайнерами в зоне боевых действий - прямое следствие продолжающегося конфликта. До тех пор, пока он не будет разрешен, риски для гражданской авиации сохранятся”,- подчеркнул Н. Ланге.

В начале февраля был опубликован предварительный отчет о расследовании авиакатастрофы. Согласно документу, повреждения фюзеляжа самолета возникли в результате внешнего воздействия.

Отчет не содержит данных, подтверждающих версию столкновения с птицами или взрыва кислородного баллона. Отмечается, что в 05:13:32 на борту вышли из строя основные системы управления, а только в 05:21:42 диспетчер в Грозном сообщил о начале операции “Ковер”.

Напомним, что пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение 25 декабря 2024 года вблизи города Актау (Казахстан). На борту находились 67 человек, из которых 38 погибли, 29 выжили.

По предварительным данным, причиной катастрофы стало внешнее физическое и техническое воздействие в воздушном пространстве РФ над Грозным.