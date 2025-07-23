Нигяр Алимова: Легализация домов на сельхозземлях Абшерона находится в центре внимания властей

Нигяр Алимова: Легализация домов на сельхозземлях Абшерона находится в центре внимания властей

В Азербайджане вопрос легализации незадокументированных домов, построенных на землях сельскохозяйственного назначения на Абшероне, находится в центре внимания властей.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель правления Службы государственного кадастра и реестра недвижимого имущества Нигяр Алимова в своем комментарии журналистам.

По ее словам, значительная часть таких домов находится на территории Хырдалана и поселка Хокмали. В некоторых случаях на это имущество имеются муниципальные документы, однако многочисленные жилые массивы фактически классифицируются как земли сельскохозяйственного назначения.

Алимова добавила, что процесс документирования в районах с массовой застройкой индивидуальными жилыми домами на Абшеронском полуострове станет возможным только после изменения категорий земель в соответствии с законом.

"Регистрация прав собственности в массивах, где расположены индивидуальные жилые дома, будет осуществляться после внесения необходимых изменений в законодательство", - подчеркнула глава Службы.