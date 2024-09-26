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Нидерландские компании интересуются водным сектором Азербайджана  

Нидерландские компании интересуются водным сектором Азербайджана   12:56
Инфраструктура
26 сентября 2024 г. 13:11
Нидерландские компании интересуются водным сектором Азербайджана  

Компании из Нидерландов могут принять участие в проектах по модернизации систем водоснабжения и канализации Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил региональный менеджер по продажам нидерландской компании Nijhuis Saur Industries Александр Ходаков на Каспийском форуме водных инноваций в Баку.

Он отметил, что видит потенциал для сотрудничества в этих сферах. "В Азербайджане, как и в других странах, существуют проблемы с утечками воды в трубопроводах, и нидерландские компании могут предложить решения для их устранения", - подчеркнул он.

Ходаков также добавил, что компании из Нидерландов могут многое почерпнуть у Азербайджана, особенно учитывая разнообразие климата на Абшероне и технологии, используемые в аграрном секторе страны.

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Версия на английском языке Dutch firms show interest in Azerbaijan’s water sector
Версия на азербайджанском языке Niderland şirkətləri Azərbaycanın su-kanalizasiya sektoru ilə maraqlanırlar

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