Нидерландская авиакомпания отменила 40 рейсов

Нидерландская авиакомпания KLM отменила 40 рейсов в связи с приближающимся ураганом "Сиара".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в воскресенье Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

По ее данным, отменены 20 вылетов из Амстердама и 20 прилетов из других европейских городов. Как свидетельствует электронное табло аэропорта Схипхол, рейсы в Москву и Санкт-Петербург непогода не затронула. Всем пассажирам, планирующим воспользоваться услугами KLM в течение ближайших трех дней, предлагается бесплатно отложить перелет вплоть до 18 февраля. Путешественникам также рекомендуется следить за ситуацией и обращаться в свои авиакомпании за последней информацией.

Ранее Голландский королевский метеорологический институт объявил по всей стране предпоследний - "оранжевый" - уровень погодной опасности на вечер воскресенья в связи с приближающимся ураганом. На практике это означает опасную или экстремальную погоду, которая несет риски ущерба и получения травм. Власти рекомендовали воздержаться от поездок пустым грузовикам, автомобилям с прицепами и домами на колесах.

Кроме того, Королевский футбольный союз Нидерландов отменил все профессиональные и любительские матчи. "Решение принято в консультациях с клубами, муниципалитетами и полицией, - отметили в организации. - В связи с экстремальными погодными условиями нельзя гарантировать безопасность игроков и болельщиков".

В частности, отменены матчи между "Утрехтом" и "Аяксом", АЗ и "Фейенордом", "Спартой" и "АДО Ден Хааг".