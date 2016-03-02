Несколько рейсов из России в Азербайджан отменены из-за непогоды

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ В связи с неблагоприятными погодными условиями отменены рейсы Москва-Лянкяран и Москва-Гянджа. Как сообщает Report cо ссылкой на российские СМИ, аэропорты Москвы "Домодедово" и "Шереметьево" из-за обрушившейся на город метели отменили в общей сложности 100 рейсов, задержано 72 рейса.

Сильный снегопад начался в Москве вечером во вторник. За ночь в столице выпала половина месячной нормы осадков, согласно прогнозам, в среду вечером столичный регион накроет сильный туман.