Непредвиденный случай в бакинском метро – молодые девушки забежали в тоннель станции "20 Января"

Сегодня в бакинском метро произошел непредвиденный случай. Две молодые девушки самовольно спустились с платформы на одной из станций метро.

Сегодня в бакинском метро произошел непредвиденный случай. Две молодые девушки самовольно спустились с платформы на одной из станций метро.

Сотрудник Report связался с руководителем пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияром Мамедовым, который подтвердил, что такой случай действительно произошел.

"Девушки спустились с платформы на станции метро "20 Января" и побежали в сторону тоннеля", - сказал Б.Мамедов.

Б.Мамедов отметил, что незамедлительно на линии "20 января"- "Иншаатчылар" было отключено высокое напряжение: "В результате действий дежурного по станции и сотрудника полиции обе пассажирки были задержаны и возвращены обратно на станцию "20 Января". После 6-минутной задержки движение поездов было восстановлено".

Что послужило причиной такого поведения девушек, пока неизвестно.