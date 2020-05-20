Немецкая компания приостановила инвестиции в Air Kyrgyzstan

Проект по инвестированию в Air Kyrgyzstan немецкой компанией пока приостановлен из-за коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщил директор Агентства гражданской авиации Курманбек Акышев.



По словам К.Акышева, с немецкой компанией Panaf подписан меморандум на уровне правительства КР: "Сейчас мы приняли их предложения. Компания купит 5 самолетов: 2 самолета, по нашим требованиям, - на внутренние рейсы, три самолета – для самих себя. Пока проект простаивает, после завершения коронавируса начнется".

Как отметил глава Агентства, помимо компании Panaf, переговоры также ведутся с Болгарией: "Через них планируется открыть еще одну компанию ("Скай Азия")".

Он продолжил, что речь идет о заключении соглашения между двумя компаниями об использовании самолетов.