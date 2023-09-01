Некоторые внутригородские и пригородные регулярные автобусные маршруты Баку выставлены на конкурс

Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта выставляет на конкурс регулярный внутригородской маршрут № 54 и пригородные автобусные маршруты №567, 592 и 596.

Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA) при министерстве цифрового развития и транспорта выставляет на конкурс регулярный внутригородской маршрут № 54 и пригородные автобусные маршруты №567, 592 и 596.

Об этом сообщает Report со ссылкой на AYNA.

Предложения будут рассматриваться по одному лоту по каждому из маршрутов – внутригородскому регулярному автобусному маршруту № 54 (проспект Гара Гараева – поселок Сабунчи), № 567 (поселок Гобу – Бакинский международный автовокзальный комплекс), № 592 (город Хырдалан – село Герадиль) и № 596 (город Хырдалан – торговый центр “Бина”).

Документы принимаются до 17:00 2 октября в Азербайджанском агентстве наземного транспорта (адрес: город Баку, улица Гаджи Мамедова 5; Контактное лицо: Натиг Велиев – тел.: 012-567-99-76, 055-626-55-63, электронная почта: [email protected]).