Названы улицы Баку, где наблюдаются плотность транспортного потока и пробки - СПИСОК

Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Центр интеллектуального управления транспортом распространил информацию о наблюдающейся на столичных дорогах плотности транспортного потока и пробках.
Как сообщили Report в структуре, это следующие дороги:
1. Улица Рашида Бейбутова (напротив Центрального банка) - плотность транспортного потока
2. Улица Узеира Гаджибекова (Джаванширский мост) - плотность транспортного потока
3. Улица А.Бакиханова (в обоих направлениях) - плотность транспортного потока
4. Тбилисский проспект (в обоих направлениях) - плотность транспортного потока.
Samirə AbdullayevaАвтор новости
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