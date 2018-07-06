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    Названы улицы Баку, где наблюдаются плотность транспортного потока и пробки - СПИСОК

    Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Центр интеллектуального управления транспортом распространил информацию о наблюдающейся на столичных дорогах плотности транспортного потока и пробках.

    Как сообщили Report в структуре, это следующие дороги: 

    1. Улица Рашида Бейбутова (напротив Центрального банка) - плотность транспортного потока 

    2. Улица Узеира Гаджибекова (Джаванширский мост) - плотность транспортного потока 

    3. Улица А.Бакиханова (в обоих направлениях) - плотность транспортного потока 

    4. Тбилисский проспект (в обоих направлениях) - плотность транспортного потока.

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