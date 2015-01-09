Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Названы станции метро, на которых наблюдается высокая плотность пассажиров, в связи с ухудшением погодных условий в Баку. Как сообщил Report начальник отдела прессы и связи с общественностью метрополитена Насими Пашаев, на относительно высоко расположенной территории поселка Гюнешли из-за заснеженности дорог, население отдает предпочтение метро. Жители этого поселка Баку пользуются станциями метро "Ахмедлы" и "Ази Асланова". Аналогичная ситуация и на территории Ясамала. Жители, проживающие в этой части города, пользуются станциями "Иншаатчылар" и "20 Января". "Поэтому на этих станциях в утренние часы наблюдается высокая плотность пассажиров. Однако, это нельзя назвать необычной ситуацией", - сказал Н.Пашаев.

Он также внес ясность в вопрос об автоматах, через которые загружают на проездные карты деньги. Эта проблема часто поднималась гражданами. Н.Пашаев отметил что, в настоящее время обсуждается вопрос об обновлении существующих и закупке новых аппаратов: "В то же время, обсуждается вопрос об использовании более современного оборудования. После перехода на единую систему карт, используемых в общественном транспорте, граждане смогут пополнять эти карты во многих местах. Поэтому закупка аппаратов из-за снежной погоды не целесообразна с экономической точки зрения".